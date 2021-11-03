Наибольший рост с начала года зафиксирован в обрабатывающей промышленности Подмосковья

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности Подмосковья - за девять месяцев 2021 года в регионе увеличилось производство металлических изделий, лекарственных средств и химической продукции, сообщила пресс-служба Мининвеста Московской области в среду.

"По итогам первых трех кварталов 2021 года промышленное производство Московской области выросло на 15,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в производстве металлических изделий - оно выросло более чем на 43% к аналогичному периоду 2020 года, в выпуске лекарственных средств - рост составил более 39%, также на 22,5% увеличилось производство химических веществ и продуктов", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Промпроизводство Подмосковья стабильно превышает среднероссийский показатель, который по итогам первых трех кварталов вырос на 4,7%.

"Постоянный производственный рост региона во многом обеспечивается активной инвестиционной политикой Московской области. Ежегодно в регионе запускается более 400 новых инвестпроектов, многие из которых реализуются как раз в сфере обрабатывающих производств", - отметила министр.

Благоприятный инвестиционный климат Подмосковья постоянно подтверждается рейтинговыми агентствами, оценивающими работу регионов с инвесторами. В частности, в опубликованном в октябре динамическом инвестиционном рейтинге Центрального федерального округа Московская область заняла 2-е место.