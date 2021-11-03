Белоруссия построит новый завод для производства собственной вакцины от COVID-19

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства собственной вакцины от COVID-19 в Витебской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

"Данный инвестпроект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин (с реконструкцией имеющегося производства). Производственная база ОАО "БелВитунифарм" определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера", - говорится в сообщении.

Указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

Разработка собственной белоруской вакцины ведется организациями, подведомственными Минздраву республики и Национальной академии наук. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины.

Ранее Лукашенко заявил, что готов сделать прививку белорусской вакциной, которую планируется запустить в оборот в 2023 году.

С 1 октября 2020 года в Белоруссии началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. Позднее там наладили совместное производство вакцины "Спутник V", которой в настоящее время прививают население. Также в страну доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell, была зарегистрирована российская вакцина "Спутник Лайт", которой активно прививают студентов.