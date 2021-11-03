Мишустин заявил, что получить ИНН можно будет в электронном виде на портале госуслуг

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Граждане России смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале госуслуг в электронном виде. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.

По его словам, правительство продолжает расширять список услуг, которые можно получить в электронной форме. Это, отметил глава кабмина, "значительно облегчает и ускоряет решение многих формальных процедур, в том числе связанных с получением нужных документов и справок, избавляет людей от необходимости посещения целого ряда учреждений и ведомств, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки".

"Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс", - сказал Мишустин.

Премьер добавил, что это решение будет очень удобным и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию. "Еще до приезда в нашу страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе документы о постановке на налоговый учет", - пояснил глава кабмина РФ.