Сроки ввода в эксплуатацию Сегозерской ГЭС незначительно сдвинулись

ГЛАЗГО, 3 ноября. /корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Сегозерская ГЭС в Карелии, вероятно, будет введена в эксплуатацию с небольшой задержкой по срокам по сравнению с изначальными планами. Об этом корреспонденту ТАСС заявил главный операционный директор компании En+ Group Вячеслав Соломин.

"Сроки незначительно сдвинулись. Это рабочие моменты, все идет по плану. Это хорошая ГЭС с хорошей локацией, у нее есть потенциал участвовать не только в выработке электроэнергии, но и потенциально в выработке зеленого водорода. Это интересное решение по лучшему использованию гидроресурсов", - добавил он. По словам Соломина, Сегозерская ГЭС может быть введена в эксплуатацию в начале 2023 года.

Соглашение о сотрудничестве властей Карелии с En+ Group было заключено в июле 2020 года. Сообщалось, что инвестор намерен вложить в строительство нового энергетического объекта в республике 1,4 млрд рублей. Работы в Сегежском районе начались осенью 2020 года, запуск ГЭС изначально планировалось произвести в конце 2022 года. Сегозерская ГЭС строится на левом берегу истока реки Сегежа, в непосредственной близости от водосбросных сооружений действующего Сегозерского гидроузла.

Высокопоставленный менеджер En+ Group также подчеркнул, что компания в последние годы значительно увеличила объем средств, выделяемых на ESG-проекты (environmental, social and corporate governance, "экология, социальное развитие и корпоративное управление"). "Мы инвестируем в замену фильтров на ТЭЦ, в проекты очистки воздуха на алюминиевых заводах. В металлургическом сегменте у нас есть гигантские программы модернизации заводов и их перевода на технологию обожженных анодов, - сказал он добавив, что в перспективе ближайших восьми лет En+ Group направит около $5 млрд на данные цели. - Это беспрецедентный уровень инвестиций, такого никогда не было. Это сопоставимо со строительством новых заводов".

При этом Соломин отметил, что проекты замены оборудования турбин на более современные и с увеличенной на 1,5 - 2% эффективностью "дают дополнительную выработку той же воде". "Этой выработкой мы замещаем часть угольной генерации", - заявил он, указав, что тем самым компания снижает углеродный след.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.