ФРС сохранила ставку на уровне 0 - 0,25% годовых

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком, следует из сообщения финансового регулятора по итогам заседания его руководства. При этом американский Федрезерв объявил о начале сокращения программы по покупке активов с ноября - на $15 млрд ежемесячно.

Комитет по операциям на открытом рынке полагает, что будет целесообразно поддерживать диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%. В свою очередь программа покупки казначейских облигаций с ноября начнет сокращаться на $10 млрд ежемесячно, а программа покупки ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), - на $5 млрд ежемесячно.

Таким образом, в конце ноября регулятор нарастит свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на $70 млрд, а ценных бумаг, обеспеченных закладными, - не менее чем на $35 млрд. Начиная с декабря запасы казначейских ценных бумаг будут увеличены не менее чем на $60 млрд, а ценных бумаг, обеспеченных закладными, - минимум на $30 млрд.

"Комитет считает, что целесообразно сокращать покупку чистых активов аналогичным способом каждый месяц, но он готов скорректировать темпы покупок в зависимости от экономических перспектив", - следует из документа на сайте регулятора США.

За действия по монетарной политике единогласно проголосовали все члены комитета. Следующее заседание ФРС состоится 15 декабря и будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов.