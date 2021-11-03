IKEA предупредила о повышении цен

ТАСС, 3 ноября. Шведская компания IKEA предупредила, что ей, возможно, придется впервые с 2019 года повысить цены в связи с перебоями в цепочках поставок и ростом затрат на сырье, которые влияют на прибыль компании. Об этом сообщил в среду финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам в интервью газете Financial Times.

"2022-й год не будет легче 2021-го, он будет сложнее <...> Это в значительной степени съедает нашу прибыль", - заявил ван Дам. Он сказал, что рост цен неизбежен из-за проблем в цепочках поставок, которые привели к большому дефициту продукции. Компания пока не сообщила, каким будет повышение.

Мартин ван Дам подчеркнул, что повышение цен не обязательно означает роста стоимости продукции для клиентов, так как это зависит от готовности торговых предприятий взять эти затраты на себя. Иными словами, магазины сами будут решать, повышать ли цены для покупателей. Директор заявил, что IKEA хочет "оставаться как можно более недорогостоящей" и гордится тем, что с течением времени снижает цены на многие товары, повышая тем самым их доступность.

По данным газеты, чистая прибыль Inter IKEA - группы компаний, объединяющей магазины IKEA по всему миру с разработчиками ассортимента и поставщиками - за прошедший финансовый год (к концу августа 2021 года) упала на 17% до €1,4 млрд , однако онлайн-продажи выросли на 6% до рекордных €41,9 млрд. Компания потратила уже €250 млрд на смягчение сбоев в цепочках поставок.

IKEA основана в 1943 г. в Швеции, торговая сеть специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Первый российский гипермаркет IKEA открылся в 2000 г. в подмосковных Химках. Сейчас в России работают 14 магазинов ИКЕА.