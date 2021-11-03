Кабмин присудил РЖД и ряду других предприятий премии в области качества за 2020 год

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о присуждении РЖД, РКЦ "Прогресс", АО "Метровагонмаш" и ряду других предприятий премии в области качества за 2020 год. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Премии в области качества в категории организаций с численностью работник свыше 1 000 человек присуждены компаниям "Татнефть - АЗС Центр", РЖД, РКЦ "Прогресс", Пермской научно-производственной приборостроительной компании, АО "Метровагонмаш", фармацевтической компании "Герофарм", говорится в документе.

Ежегодно правительство присуждает премии компаниям разных отраслей за достижения в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества.