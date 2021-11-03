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Украина не намерена просить Россию возобновить поставки энергетического угля

В Минэкономразвития РФ ранее заявили, что прекращение поставок связано с растущим внутренним спросом в осенне-зимний период

ГЛАЗГО, 3 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.

"Нет, вообще нет, никак", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности соответствующего обращения к Москве в условиях энергетического кризиса на Украине.

29 октября украинская сторона сообщила о прекращении подставок в страну энергетического угля Россией. В Минэкономразвития РФ заявили, что прекращение поставок связано с растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. В ведомстве подчеркнули, что в ноябре с учетом продолжающихся поставок иных марок угля на российские компании будет приходиться более половины всего угля, поставляемого на Украину.

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