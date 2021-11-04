Блинкен обсудил с главой МИД Австралии углубление партнерства AUKUS

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в среду по телефону с главой МИД Австралии Марис Пейн углубление партнерства двух стран и Великобритании AUKUS. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам переговоров.

По его словам, переговоры продолжили усилия обеих стран "по обеспечению мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе после сентябрьской встречи министров Австралии и США в Вашингтоне". Главы внешнеполитических ведомств обсудили AUKUS и "пути, по которым [участники партнерства] будут углублять взаимодействие с другими ключевыми союзниками и партнерами в своих коллективных усилиях по поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". "Они [Блинкен и Пейн] также подтвердили свою приверженность нашей коллективной работе в регионе по восстановлению после COVID-19", - заключил Прайс.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла критике действия вашингтонской администрации.