"Известия": общественники хотят ввести регламент работы аэропортов при форс-мажорах

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Союз потребителей РФ и Союз пассажиров готовят обращение к авиационным властям о создании регламента действий аэропортов и авиакомпаний в форс-мажорных ситуациях. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателей объединений Петра Шелища и Кирилла Янкова.

Член Общественной палаты (ОП) РФ Илья Зотов рассказал газете о планах предложить повысить компенсации при задержке рейсов и ужесточить ответственность перевозчиков за необеспечение питанием клиентов в форс-мажорных ситуациях.

"На площадке Общественной палаты с участием представителей авиакомпаний, аэропортов и профильных ведомств мы планируем предложить тему повышения компенсации при задержке рейсов, обсудить новый формат работы по организации питания, чтобы при отказе авиакомпании выполнять свою работу у нас был запасной маневр для питания граждан, а перевозчик нес в дальнейшем повышенную ответственность за это", - рассказал он изданию.

Такие предложения общественников возникли в связи со сложившейся во вторник ситуацией в аэропорту Нижнего Новгорода, когда пассажиры одного из направленных на запасной аэродром рейсов ожидали вылета в Москву более семи часов, оставаясь в самолете. Из-за отсутствия трапа было невозможно передать пассажирам еду на борт или обеспечить их высадку. По мнению председателя Союза потребителей Петра Шелища, коллапс в Нижнем Новгороде показал, что аэропорт не готов к форс-мажорам.

"Похожие ситуации возникают не впервые и не только в этом аэропорту. Поэтому мы предлагаем создать регламент, в котором регулятор как минимум обозначит, сколько трапов должно быть в аэропорту, какой запас готовой еды и напитков для пассажиров авиагавань должна иметь сама или может оперативно получить от своих партнеров, какие должны быть договоренности с отелями, чтобы в них могли разместить необходимое количество людей, какую информацию обязаны давать пассажирам в подобной ситуации", - рассказал он газете.

По мнению председателя Союза пассажиров Кирилла Янкова, системная проблема заключается в том, что запасной аэродром, как правило, не имеет договоров с авиакомпанией.

"На запасной аэродром диспетчеры могут отправить столько самолетов, сколько есть мест для стоянки. Их может быть и достаточно, а вот другой инфраструктуры, которая обеспечивает ожидание пассажиров и экипажей, там может не быть. Как в Нижнем Новгороде: там нет нужного количества трапов, запаса еды, чтобы кормить пассажиров, нет представителей авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и S7 Airlines, которые могут заняться размещением пассажиров в гостиницах. Мы видим в этом системную проблему", - пояснил он.

Источник газеты, близкий к Минтрансу РФ, добавил, что в настоящее время регламента действий авиакомпаний и аэропортов в ситуациях, подобных возникшей в Нижнем Новгороде, не существует.

Коллапс в Нижнем Новгороде

Во вторник из-за сильного тумана в Москве с полуночи нижегородский аэропорт принял на запасном аэродроме 40 воздушных судов 12 авиакомпаний, которыми следовали более 5 тыс. пассажиров. Число прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта, его инфраструктура не рассчитана на единовременное обслуживание такого количества самолетов, отмечали в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Следователи Приволжской транспортной прокуратуры начали проверку по факту длительных задержек рейсов, из-за чего пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие.