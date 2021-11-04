Более 40% жалоб в бюро "Опоры России" в период пандемии касаются доследственных проверок

"Продолжают волновать предпринимателей и вопросы при проведении оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в рамках доследственной проверки и по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей при осуществлении деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц - 40%", - сообщается в отчете.

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов бизнес-объединения "Опора России" получило с 2020 года более 1,1 тыс. обращений от малого и среднего бизнеса. Вопросы при проведении оперативно-разыскных мероприятий в рамках доследственной проверки и ликвидации нарушений прав при осуществлении деятельности органов власти касаются 40% из них, говорится в отчете бюро (есть в распоряжении ТАСС).

Большинство жалоб и обращений в 2020 году и за неполный 2021 год - 45% - поступили по вопросам, связанным с ограничением и приостановлением деятельности организаций, порядком организации работы предприятий в период ограничений, мер поддержки предпринимателей, налоговых льгот, предоставления отсрочки и рассрочки по уплате арендных платежей, предоставления налоговых каникул и реструктуризации кредитов, получения льготных кредитов на возобновление деятельности и выплату зарплаты сотрудникам.

Еще 8% обращений поступило по вопросам, связанным с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД, перестал действовать в РФ с 1 января 2021 года, - прим. ТАСС) и применением других налоговых режимов, предоставлением налоговых льгот для предпринимателей, которые перешли с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения (УСН), снижением ставок налога на имущество организаций, вопросам определения кадастровой стоимости недвижимости и оспариванием ее размеров.

Всего за 2020-2021 годы в Бюро поступило 1 139 обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства. Как уточнил ТАСС вице-президент "Опоры России", руководитель Бюро Дмитрий Петровичев, 540 из них - за 10 месяцев 2021 года. "Наибольшая активность хозяйствующих субъектов наблюдается в следующих регионах России: городе Москве (20%), Краснодарском крае (8%) и Московской области (8%), Санкт-Петербурге (7%), Приморском крае (3,5%) и Ростовской области (3%)", - говорится в отчете.

По данным сайта "Опоры России", бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов оказывает общественную поддержку и защиту субъектов МСП для восстановления их нарушенных прав. Бюро разрешает частные затруднения бизнеса и системные проблемы правоприменения.