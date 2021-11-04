Объем инвестиций Финляндии в Москву вырос на $150 млн

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Финляндия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в Москву, за год объем инвестиций вырос на $150 млн. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Инвестиционный потенциал и бизнес-климат Москвы продолжают привлекать иностранных инвесторов, предлагая международному бизнесу широкие возможности для реализации своих проектов и меры поддержки инвесторов такие же, как и российским компаниям. Финляндия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в российскую столицу. По данным Центробанка на 1 апреля 2021 года, накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны составили $4,1 млрд. За год их объем вырос на $150 млн", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В российской столице локализовано значительное количество финских компаний и офисов. В городе представлены такие крупные компании, как производитель лифтов, эскалаторов и автоматических дверей KONE, производитель продуктов питания Fazer, строительная компания SRV, международная сервисная компания Posti, работает известная торговая сеть Stockmann.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют различные механизмы государственно-частного партнерства - в том числе концессионные соглашения, офсетные контракты и контракты жизненного цикла

"Правительство Москвы также предоставляет преференции действующим промышленным предприятиям и новым инвестиционным проектам: они могут получить льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки. Это обеспечивает снижение региональной налоговой нагрузки на 17-25%. Реализовать свои инвестпроекты иностранный бизнес может в том числе на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" (ОЭЗ). Ее резиденты могут получить льготы сроком на 10 лет по налогам на прибыль, имущество и землю", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, производители, активно инвестирующие в собственное развитие, могут воспользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет, то есть уменьшить региональную часть налога на прибыль за счет инвестиций.

Встречи с инвесторами

Столичные власти регулярно проводят встречи с зарубежным бизнесом, чтобы рассказать об инвестиционном потенциале и бизнес-климате города, а также обсудить с предпринимателями возможность локализации иностранных компаний в городе

"Сегодня Москва аккумулировала лучший мировой опыт и предлагает разнообразный инструментарий для привлечения инвестиций, создавая комфортную налоговую среду и площадки для ведения бизнеса. В столице заключено уже более 250 договоров государственно-частного партнерства, объем которых превышает 1,1 трлн рублей. Все эти проекты позволяют нам решать важные инфраструктурные задачи огромной агломерации, обеспечивать импортозамещение, оптимизировать затраты на закупку и обслуживание высокотехнологичного оборудования, создавать рабочие места и расширять налогооблагаемую базу", - уточнил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.