ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономик стран, где он реализует программы, на 5,5% в 2021 году, однако предупреждает о надвигающихся угрозах. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе банка о региональных экономических перспективах.

В документе исследуется ситуация в почти 40 странах с формирующимися рынками. Нынешний прогноз лучше опубликованного в конце июня. Тогда банк со штаб-квартирой в Лондоне предсказывал рост ВВП на 4,2%.

Однако в 2022 году ЕБРР ожидает экономический рост в регионе - на уровне 3,8%. Это на 0,1 процентного пункта меньше, чем в докладе пятимесячной давности.

Развитие ситуации

Банк отметил, что в первом полугодии отмечено ускорение темпов восстановления экономик стран, охваченных программами ЕБРР. Так, объемы выпуска продукции возросли в годовом исчислении на 6,3%, а показатели мобильности капитала в этих регионах восстановились раньше, чем в других районах мира.

Несмотря на временные сбои в работе логистических цепочек, увеличились объемы экспорта товаров и услуг. Во втором квартале также наблюдался рост объемов денежных переводов, в некоторых случаях превышающий показатели 2019 года.

Вместе с тем по мере восстановления экономик стран показатели их роста в регионах ЕБРР в 2022 году, как ожидается, "будут носить умеренный характер, составив 3,8%", говорится в докладе. При этом прогнозы характеризуются высокой степенью неопределенности из-за ряда факторов риска. Они связаны с возможностью будущего распространения COVID-19, ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, замедлением темпов экономического роста в странах их торговых партнеров.

Мнение эксперта

"Высокие цены на сырье и энергоносители, ухудшение состояния рынков труда, сбои в работе логистических цепочек и ослабление национальных валют в ряде стран операций ЕБРР стали причиной разгона волн инфляции еще до последнего скачка вверх числа" заразившихся коронавирусом, говорится в документе. Как следует из отчета, показатели инфляции в регионах ЕБРР превысили свои уровни на конец 2019 года в среднем на 3%.

"Эти процессы экономического восстановления имеют горьковато-сладкий привкус, - прокомментировала выкладки главный экономист ЕБРР Беата Яворчик. - В первом полугодии в плане восстановления экономик достигнуты солидные результаты. Но сегодня стало появляться все больше оснований бить тревогу. Несмотря на то, что высокие цены на товары сырьевой группы радуют экспортеров, эти цены сильно усугубляют положение с внешнеторговыми балансами импортеров. По мере вхождения нас в зимний период снабжение доступными по ценам энергоносителями стало вызывать у нас серьезное беспокойство, особенно в связи с ограниченностью запаса прочности у правительств стран".

Ситуация по регионам

Если рассматривать ситуацию в отдельности по регионам и странам, то усредненные темпы роста в государствах Центральной Азии (Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане) составили 4,9% в 2021 году и 4,8% в 2022 году. Это чуть больше, чем в предыдущем прогнозе за счет повышения цен на товары сырьевой группы и восстановлению сумм денежных переводов.

ЕБРР прогнозирует, что в странах Центральной Европы и государствах Балтии (Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии) ВВП должен подрасти на 5,2% в этом году и на 4,7% в 2022 году. Это означает улучшение сентябрьского прогноза на 0,4 и 0,1 п. п. соответственно. Экономики стран Восточной Европы и на Кавказе (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), как ожидается, вырастут на 3,6% в 2021 году и на 2,9% в 2022 году. В Юго-Восточной Европе (Болгария, Греция, Румыния) средние темпы роста, как ожидается, достигнут в 2021 году 6,7%, а затем снизятся до 4,3% в 2022 году. Для Западных Балкан (Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории, а также непризнанного Косова) прогнозируемый ЕБРР рост ВВП должен составить 6,4% при последующем росте в 4%.

Для России банк увеличил прогноз роста в текущем году с 3,3% до 4,3%, сохранив ожидания по росту показателя в 2022 году на уровне 3%. Среди рисков, которые могут отрицательно повлиять на показатели российского ВВП, называются угроза новых санкций и непредсказуемость цен и спроса на сырьевые товары.

В странах юга и востока Средиземноморского региона (Египте, Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе) банк ожидает экономического роста на усредненном уровне 4,2% при последующем росте ВВП на 4,4%. Экономика Турции должна подрасти на 9% в 2021 году, что на 3,5 п. п. выше, чем в прошлом докладе. На следующий год, однако, прогноз ниже на 0,5 п. п. и составляет 3,5%.

Всего банк работает с 39 странами, которые включают в себя государства от Центральной Европы до Центральной Азии, страны Южного и Восточного Средиземноморья, Западный берег реки Иордан и сектор Газа. ЕБРР продолжает управлять портфелем проектов в Республике Кипр без направления туда инвестиций.

Ливан

Темпы падения ВВП Ливана, по расчетам ЕБРР, должны составить в текущем году 10%, что на 5 процентных пунктов хуже июньского прогноза, говорится в докладе.

Относительно 2022 года эксперты банка, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, настроены более оптимистично - рост должен составить 3%. Но это все равно на 2 п.п. ниже, чем предсказывалось пять месяцев назад.

Как отмечается в документе, "Ливан продолжает переживать самый серьезный кризис за многие десятилетия после болезненного сокращения [экономического роста] на 25% в 2020 году". В результате на протяжении нынешнего года цены практически удваивались каждый месяц, а стоимость продовольствия и проезда на транспорте к августу выросла за 12 месяцев фактически в три раза, говорится в докладе.

"Дальнейшее сокращение [ВВП] на 10% ожидается в 2021 году как результат продолжающегося экономического кризиса и задержек с формированием правительства, которое не приступало к исполнению своих обязанностей вплоть до последнего квартала этого года. Возобновившиеся переговоры с Международным валютным фондом [МВФ] повышают надежды на будущую программу реформ в 2022 году, хотя соглашение и выделение средств должны задержаться, особенно с учетом новых всеобщих выборов и перспектив прихода нового правительства", - поясняется в документе. "В результате этой неопределенности любое восстановление в краткосрочной перспективе, как ожидается, будет скромным, а рост ВВП не превысит 3% в 2022 году", - предупреждают эксперты банка.

Ливан оставался без правительства с 10 августа прошлого года после ухода в отставку кабинета технократов во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута. Экс-премьер, суннитский политик Саад Харири на протяжении 10 месяцев так и не смог договориться с президентом Мишелем Ауном о распределении министерских постов между мусульманами и христианами и в итоге 15 июля сложил с себя полномочия.

26 июля глава государства поручил депутату из северного ливанского города Триполи Наджибу Микати сформировать кабинет национального спасения. Новый состав из 24 министров был утвержден в начале сентября. В правительство вошли 12 христиан и 12 мусульман. Ключевую роль в проведении реформ и будущих переговоров с МВФ предстоит сыграть министру экономики и торговли Амину Саляму, а готовить судебную реформу будет новый глава Минюста Генри Хури.