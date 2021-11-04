В портах Приморья ждут отправки на Сахалин более 1,1 тыс. контейнеров с грузом

ТАСС, 4 ноября. Свыше 1,1 тыс. контейнеров с грузом продолжают находиться в портах Приморского края, в ожидании отправки на Сахалин. Накануне на острова было отправлено 1,5 тыс. контейнеров, в том числе с социально значимой продукцией, сообщила в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

"По состоянию на 29 октября 2021 в портах Приморья скопилось 1 463 контейнера с грузами, предназначенных для Сахалинской области. Из них 146 контейнеров с социально значимой продукцией. К вечеру 3 ноября было обработано шесть судов, на острова отправлены 1 575 контейнеров, из которых 103 с социально значимыми грузами. Таким образом на утро 4 ноября остаток снижен на 24% по отношению к 29 октября 2021 года (остаток более 1,1 тыс. контейнеров - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным правительства Сахалинской области, проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке. Прежде всего это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. Решение вопроса на контроле Минтранса России. Правительство Сахалинской области просит пострадавших от сложившейся ситуации бизнесменов подать заявление в курирующее министерство Сахалинской области.

"К примеру, если бизнесмен ждет корма для скота или продовольственную продукцию, следует обращаться в Минсельхоз, если это строительные материалы - в Минстрой и так далее. Ведомства сформируют единый реестр и передадут нам для точечной проработки", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерия Спиченко.