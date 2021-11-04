Реверс в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" прекратился

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Реверсные поставки газа из Германии в Польшу по трубопроводу Ямал - Европа прекратились утром в четверг. При этом прямые поставки по газопроводу в Германию по-прежнему не возобновились, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

В системе Gascade значатся как уточненные заявки на прокачку газа по трубопроводу в Германию 4 ноября, так и реверсные поставки из Германии в Польшу.

Прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу, 30 октября. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а после и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу.

В "Газпроме" заявили, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а "колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.