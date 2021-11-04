Объем интернет-торговли в России остался на уровне 2020 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2021 года практически не изменился по сравнению с 2020 годом и составил 2,41 трлн рублей, говорится в отчете Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Объем интернет-торговли в России по итогам девяти месяцев составил 2,41 трлн рублей, из них на локальный рынок приходится 2,07 трлн рублей (86%)", - говорится в сообщении и уточняется, что за аналогичный период прошлого года объем рынка составлял 2,34 трлн рублей.

Несмотря на рост трансграничной торговли в третьем квартале (июль, август, сентябрь - на 77%, 64%, 59% соответственно), ей так и не удалось восстановить объемы 2019 года, когда ее доля составляла 31% против 14% в 2021 году, что совпадает с показателями 2020 года, добавляется в материале.

Рост активности покупателей в регионах привел к тому, что Москва потеряла практически 5% в общем объеме продаж. Топ-10 регионов сегодня выглядит так: Москва с долей в 20,1%, Московская область - 10,7%, Санкт-Петербург - 7,3%, Краснодарский край - 4,3%, Свердловская область - 2,7%, Ростовская область - 2,4%, Нижегородская область - 2,0%, Самарская область - 1,9%, Республика Татарстан - 1,9%, Республика Башкортостан - 1,6%, отмечается в сообщении.

Топ-5 популярных товарных категорий за девять месяцев 2021 года практически не изменился: цифровая и бытовая техника (24,7%), мебель и товары для дома (15,0%), одежда и обувь (13,8%), продукты питания (9,4%), красота и здоровье (7,4%), добавляется в материале.

Средние чеки в большинстве товарных категорий изменились незначительно, однако заметно увеличились в категории "цифровая и бытовая техника" - до 11 065 рублей (8 817 рублей в 2020 году) и в категории "товары для творчества" - 3 677 рублей (2 840 рублей в 2020 году). Самое большое снижение размера среднего чека произошло в категориях: "инструменты и садовая техника" - 3 245 рублей (5 983 рублей в 2020 году), "товары для детей" - 1 706 рублей (3 357 рублей в 2020 году), а также "продукты питания" - 1 367 рублей (2 079 рублей в 2020 году), отметили в ассоциации. Доля интернет-торговли в общем обороте розницы сегодня составляет 8,5%, заключается в документе.