Стоимость алюминия опустилась ниже $2,6 тыс. за тонну

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже $2,6 тыс. за тонну впервые с 26 августа 2021 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 17:29 мск, цена на алюминий снижалась на 3,16%, до $2 572 за тонну.

Стоимость алюминия в октябре поднималась выше $3,2 тыс. за тонну, что является максимумом с июля 2008 года, но, достигнув пика на уровне $3 229 за тонну 18 октября, цена начала снижаться.

Причины динамики

"Рост цен на алюминий был во многом вызван ожиданиями дефицита энергетического угля в Китае и ростом цен на электроэнергию, что могло привести к сокращению производства алюминия как одного из наиболее энергоемких металлов", - говорит руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг "Альфа-банка" Борис Красноженов.

"Но, достигнув максимума в 2 301 юань за тонну 19 октября, самый ликвидный контракт на энергетический уголь на товарной бирже Чжэнчжоу стал резко снижаться в цене, - отмечает аналитик. - Цена падает на новостях о мерах китайского правительства по сдерживанию цен на энергетический уголь в Китае и из-за роста объемов производства на китайских шахтах".

"Импортный энергетический уголь составляет в общем потреблении Китая около 5% (200 млн тонн), при этом страна в состоянии достаточно быстро нарастить производство энергетического угля на 100-150 млн тонн на существующих мощностях, - говорит Красноженов. - Таким образом, если вопрос по дефициту угля и электроэнергии будет решен, то Китай останется нетто-экспортером алюминия. При данном сценарии цены на алюминий могут дальше снизиться, что и происходит в последние дни".

"Помимо этого, растущие инфляционные ожидания по всему миру оказывают негативное влияние на цены базовых металлов, включая алюминий", - подчеркнул Красноженов.