Армения с 1 декабря намерена начать регулярные паромные перевозки через Поти в порт Кавказ

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Армения с 1 декабря планирует начать регулярные паромные перевозки своих грузов из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ, что позволит подключить армянскую железнодорожную систему к инфраструктуре стран Евразийского экономического союза. Об этом в четверг в парламенте страны заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

"По сути, у нас есть уже готовый проект, который представим правительству для одобрения. Согласно проекту, мы сможем установить регулярные паромные перевозки из Поти в порт Кавказ, что позволит подключить нашу железнодорожную систему к евразийской железнодорожной системе. Если кабмин одобрит проект, то регулярные паромные перевозки из Поти в Кавказ начнутся с 1 декабря", - отметил он.

По словам Керобяна, это позволит повысить конкурентоспособность армянской экономики, а также улучшить транспортную связанность не только с Россией, но с Белоруссией и Казахстаном.

Министр экономики добавил, что из-за отсутствия коммуникаций у Армении очень низкие показатели товарооборота со странами ЕАЭС, в частности с Белоруссией и Казахстаном. "Товарооборот Армении с Казахстаном можно считать статистической ошибкой. Годовой оборот составляет от десяти до пятнадцати миллионов долларов, это позорный показатель, если учесть, тот потенциал, который есть между нашими странами", - подчеркнул он.