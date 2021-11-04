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Саудовская Аравия сообщила о переговорах с США по рынку нефти

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. США и ОПЕК контактировали и обсуждали политику на рынке нефти на разных уровнях. Об этом сказал министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+.

По его словам, страны ОПЕК и администрация США действительно обсуждали действия на рынке нефти в условиях высоких цен на нефть. Однако политика стран ОПЕК+ основана на анализе рынка нефти, который показывает, что уже в декабре запасы нефти начнут расти, а первый квартал 2022 года будет ознаменован переизбытком предложения.

"Только подумайте, ОПЕК+ в декабре, январе и феврале прибавит более миллиона баррелей на рынок. Этого уже будет достаточно, чтобы покрыть спрос", - сказал он.

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СШАСаудовская Аравия
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