В Москве в реорганизацию участка бывшей промзоны вложат почти 45 млрд рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Реорганизацию участка бывшей промзоны в районе Царицыно проведут по программе "Индустриальные кварталы", инвестиции в проект составят почти 45 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Благодаря программе "Индустриальные кварталы" участок бывшей промзоны Котляково площадью почти 23 га будет реорганизован, здесь появятся высокотехнологичные производства и научно-исследовательские центры, в которых будет создано почти три тысячи новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят почти 45 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят 4,5 млрд", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Александра Прохорова, инвесторы возведут 230 тыс. кв. м недвижимости. Современные производства и научно-исследовательские центры займут весь этот участок бывшей промзоны на Тарном проезде. Планируемый срок реализации проекта - 11 лет с момента заключения договора о КРТ.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.