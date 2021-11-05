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Число рабочих мест в США за октябрь выросло на 531 тыс.

Уровень безработицы снизился на 0,2 п.п.

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Количество рабочих мест увеличилось в США за октябрь на 531 тыс. в сравнении с 194 тыс. в сентябре, а уровень безработицы снизился на 0,2 п.п., до 4,6%. Об этом сообщило в пятницу бюро статистики Министерства труда США.

Данные оказались несколько лучше прогнозов. Экономисты, опрошенные журналистами агентства Блумберг, полагали, что число рабочих мест увеличится на 450 тыс., а уровень безработицы снизится до 4,7%.

Американский президент Джо Байден, как ожидается, выступит в пятницу с речью, в которой прокомментирует данные по занятости за октябрь.

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