В ВЭБ.РФ заявили, что инструменты зеленого финансирования не должны попадать под санкции

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Инструменты зеленого финансирования, призванные ускорить декарбонизацию России, не должны подвергаться санкционным ограничениям. Такое мнение высказал в пятницу старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, выступая на сессии по зеленому финансированию в рамках международного климатического саммита СОР-26 в Великобритании.

"Зеленые финансовые инструменты и инструменты устойчивого финансирования не должны быть подвержены санкционным ограничениям, так как климатические проблемы являются глобальными. Их невозможно разделить политическими границами, и не должно быть барьеров на пути финансирования борьбы с изменениями климата", - заявил Сторчак.

Как пояснили в пресс-службе ВЭБ.РФ, сообщение которой имеется в распоряжении ТАСС, во время выступления Сторчак обратил внимание участников дискуссии на искусственные ограничения, созданные рядом стран на пути декарбонизации России.

В то же время руководитель международной методологической организации в области зеленого финансирования Climate Bond Initiative Шон Кидни дал оценку таксономии (принципам систематизации) зеленого финансирования, разработанную Минэкономразвития и ВЭБ.РФ. По его мнению, достоинством российского документа является то, что в нем атомная энергетика признана зеленой.

"Замечательно, что Россия присоединилась к клубу стран, имеющих собственные стандарты зеленого финансирования. И мне кажется очень разумным, что в российской таксономии, в отличие от европейской, атомная энергетика признана зеленой. Единственная проблема атомной энергетики - новые мощности вводятся в строй очень долго, но помимо этого атомная энергия - отличный инструмент для снижения выбросов и энергоперехода", - заявил Кидни, слова которого приводятся в сообщении.

О зеленом финансировании

На текущий момент ESG-финансирование (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. Отдельно в России прорабатывается тема зеленого финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

Национальная таксономия устойчивого (в том числе зеленого) финансирования была официально принята постановлением правительства РФ в сентябре 2021 г. В ноябре 2020 г. ВЭБ.РФ был распоряжением правительства назначен национальным методологическим центром в этой области.

Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.