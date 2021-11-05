Акции BioNTech упали на 20% на фоне сообщений о якобы нарушениях при испытаниях ее вакцины

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Акции германской компании BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, упали примерно на 20% на фоне недавних сообщений о предполагаемых нарушениях при испытаниях ее препарата против COVID-19. Об этом в пятницу сообщило издание Focus online.

По его информации, в свете расследования по вакцине от коронавируса производства американской компании Pfizer, опубликованного в британском научном журнале BMJ, акции фирмы из Майнца значительно обрушились в четверг. В пятницу акции германской компании упали приблизительно на 20%. Таким образом, как пишет Focus online, BioNTech потеряла более €9 млрд.

В свою очередь представитель BioNTech подчеркнула, что компания намерена провести проверку сведений о предполагаемых нарушениях при испытаниях разработанной ею вместе с американской Pfizer вакцины от коронавируса. Аккуратное применение препарата и сбор данных во время клинических испытаний, по ее словам, являются для BioNTech "главным приоритетом".

О расследовании