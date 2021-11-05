Нью-Йоркская и Московская биржи начали торговать акциями сервиса недвижимости ЦИАН

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Нью-Йоркская фондовая биржа и Московская биржа в пятницу провели церемонии запуска торгов акциями онлайн-сервиса по поиску недвижимости ЦИАН в рамках первичного публичного предложения (IPO).

В целом размещается 18,2 млн американских депозитарных акций (ADS), из которых 4,04 млн предлагает ЦИАН, а 14,17 млн - некоторые из акционеров компании.

Цена предложения составляет $16 за акцию, сообщили в ЦИАНе. Таким образом, компания может привлечь $64,6 млн. В целом объем размещения составляет $291 млн.

Кроме того, продающие акционеры также предоставили андеррайтерам IPO 30-дневный опцион на покупку до 2,73 млн акций. Закрытие IPO ожидается 9 ноября.

ЦИАН - платформа онлайн-объявлений по поиску недвижимости в России. В первой половине 2021 года на платформе было размещено более 2,1 млн объявлений, а среднее количество уникальных посетителей в месяц составило более 20 млн.