В РЖД заявили, что не ограничивают перевозки грузов из Казахстана

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. РЖД не ограничивают перевозки грузов, в том числе угля, из Казахстана, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"В настоящее время наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей <...> Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет", - рассказали в РЖД.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус утверждал, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана.

В РЖД отметили, что за 10 месяцев 2021 г. транзитом по территории РФ перевезено 6,8 млн тонн угля из Казахстана, что является абсолютным рекордом перевозок за все время и более чем на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

"Также следует отметить, что направление перевозок выбирают сами грузоотправители. При этом приоритет распределения провозных способностей при избыточном спросе определяется правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД", - заключили в компании.

