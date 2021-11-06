МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, они будут осуществляться в течение ноября. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября", - сообщили в ведомстве.

В белорусском Минэнерго пояснили, что график поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро комьюнити". "Энергоатом" заявлял, что рассматривает Белоруссию в качестве резервного поставщика электроэнергии в страну для покрытия дефицита мощности в случае нештатных ситуаций в энергосистеме Украины.

2 ноября Белоруссия предоставила Украине около 3 500 МВт аварийной помощи (некоммерческие поставки) из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме.