Байден: инфраструктурный план поможет США выиграть экономическое соревнование с КНР

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. План развития инфраструктуры США в объеме более $1 трлн, который был утвержден Конгрессом США, даст стране возможность выиграть экономическое соревнование с Китаем и другими крупными странами. Такое мнение выразил в субботу президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, план предусматривает такие "инвестиции, которые бывают лишь один раз за поколение", и он позволит "создать миллионы рабочих мест". "Он дает нам возможность выиграть экономическое соревнование XXI века с Китаем и другими крупными странами, а также остальными миром", - убежден американский лидер.

План развития инфраструктуры страны в пятницу утвердила Палата представителей Конгресса США. В августе инициативу также одобрил Сенат Конгресса. Теперь она отправляется на стол Байдена, который, обещал подписать документ в ближайшее время.

План, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, предполагает, в частности, выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в объеме $550 млрд в течение пяти лет. Общий объем одобренного в пятницу плана составляет $1,2 трлн. В частности, проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, 11 млрд на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, 42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено 65 млрд. $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.