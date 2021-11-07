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Кабмин направит более 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге

На эти средства реконструируют три улицы и проведут новую трамвайную линию в Екатеринбурге, а в Уфе часть выделенных денег пойдет на ускоренное строительство водовода в двух районах

ТАСС, 7 ноября. Правительство РФ направит более 1,1 млрд рублей на финансирование развития городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.

"Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, но будут получены регионами уже сейчас, так как строительные работы идут с опережением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Екатеринбурге будут реконструированы улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей, а также появится новая трамвайная линия в Академическом районе. В Уфе часть выделенных средств пойдет на ускоренное строительство водовода в Кировском и Демском районах общей протяженностью 23,4 км, что позволит возвести 16 млн кв. м жилья и обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.

Работа ведется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

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