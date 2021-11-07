Валютные резервы Китая в октябре выросли на $17 млрд

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Народный банк Китая (ЦБ) в октябре увеличил национальные валютные резервы на $17 млрд (0,53%) по сравнению с сентябрем, до $3,217 трлн. Об этом сообщила в воскресенье заместитель главы Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин.

"Американский доллар - расчетная единица валютных резервов нашей страны. Их увеличение произошло с учетом колебаний курсов, а также цен на активы", - говорится в распространенном заявлении.

Она напомнила, что индекс доллара в последнее время слегка понизился. "Мы продолжаем сохранять стабильные спрос и предложение на валютном рынке Китая, обеспечиваем приемлемый баланс трансграничных сделок", - подчеркнула Ван Чуньин.

В то же время замглавы управления отметила, что из-за пандемии восстановление глобальной экономики подвержено негативному воздействию многих дестабилизирующих факторов. "На международном финансовом рынке наблюдаются крупные колебания, однако китайская экономика продолжает восстанавливаться. Она достаточно гибка и имеет для этого мощный потенциал, что позволит нам сохранять стабильные валютные резервы", - подытожила Ван Чуньин.

Согласно статистике, в 2020 году центральный банк Китая увеличил валютные резервы на 3,49%, до $3,21 трлн. Удорожание валютной корзины КНР произошло на фоне растущих рисков, возникших в результате пандемии.