Эксперты: индикаторы нарушений бизнеса должны учесть фактор недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Предложенные Роспотребнадзором риск-индикаторы, призванные предотвращать нарушения бизнесом прав потребителей, должны быть существенно доработаны, в частности учитывать факторы недобросовестной конкуренции и потребительского экстремизма, сообщили опрошенные ТАСС эксперты и представители бизнес-объединений.

Роспотребнадзор ранее подготовил проект приказа "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей". Всего предлагается 12 индикаторов. Например, три и более сообщений от потребителей или одно обращение от объединений потребителей, госорганов или СМИ. Если сработает хотя бы один из индикаторов, то контролеры могут прийти к предпринимателю с внеплановой проверкой.

Риск роста недобросовестной конкуренции

В предлагаемой редакции индикаторы риска могут стать инструментом недобросовестной борьбы с конкурентами, убеждены эксперты.

"Как мы знаем, была уже такая практика, когда появлялись некие "борцы" якобы с недобросовестными предпринимателями. Это общественные организации потребителей, которые заранее идут на определенные нарушения и, как один из вариантов, занимаются вымогательством у предпринимателя, угрожая ему направлением обращения в адрес Роспотребнадзора. Поэтому возможные злоупотребления недобросовестных лиц должны пресекаться. Контрольный орган, по нашему мнению, должен проверять авторство жалоб", - сказал ТАСС вице-президент "Опоры России" Дмитрий Петровичев.

С ним согласен руководитель юридического центра "Ваше право", член политсовета Партии роста в Татарстане Руслан Шаймухаметов. "Если приказ [в действующей редакции] вступит в силу, он очень сильно развяжет руки недобросовестным конкурентам. Ведь пара публикаций в СМИ, пара жалоб в государственные органы и в отношении бизнеса инициируется внеплановая проверка", - пояснил он.

Руководитель Центра правовой поддержки бизнеса московской "Деловой России" Алексей Мишин полагает, что при принятии проекта в нынешнем виде "число проверок увеличится, так как никто не отменял потребительского экстремизма и недобросовестной конкуренции". "Найти трех подставных "потребителей" труда не составит. И они очень подкованы в российских стандартах. Для них несложно зайти на любой объект - будь то магазин или производство - и на глазок определить, что трубы на 2 см меньше положенного - это реальный случай", - отметил он.

Исходя из практики государственных органов, рассматривающих обращения физических лиц, связанных с нарушениями в финансовой сфере, "не более 20% обращений по итогам контрольных действий оказываются обоснованными", сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. В связи с этим он предложил предусмотреть в проекте приказа следующий подход: если обращение гражданина не содержит жалоб, связанных с причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью или имуществу заявителя, то оно направляется предпринимателю для урегулирования претензий. Если после этого заявитель отзывает свое обращение, или после урегулирования его претензий от него не поступает повторная заявка, то контрольно-надзорный орган должен прекратить проверки, пояснил Мехтиев.

В то же время идея разработки критериев, позволяющих отделить добросовестную компанию от недобросовестной, "своевременна и важна", считает генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" (Забизнес.рф) Элина Сидоренко. "Создание корректных и надежных критериев контроля компаний может привести к увеличению количества внеплановых проверок, однако в большинстве случаев они будут носить обоснованный характер", - заключила она, добавив, что текущая версия идеи использовать индикаторы риска для проверок бизнеса "кажется слишком схематичной и математической".

Не усугублять контрольную активность

Индикаторы риска - это как раз те события, которые влияют на определение необходимости проведения таких внеплановых мероприятий, и чем более конкретными и объективными они будут, тем лучше, сказала ТАСС замруководителя юридической службы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Наталья Рябова. "При этом, если в государственном пожарном надзоре таких индикаторов всего два, в ветеринарном контроле - три, то в области защиты прав потребителей их предлагается целых 12. И список, на наш взгляд, требует существенной доработки", - отметила она.

В частности, как указала эксперт, в проекте приказа используется термин "претензия", однако в Законе о защите прав потребителей его нет. В связи с этим неясно, что будет считаться претензией, и что будет считаться уклонением, пояснила Рябова.

"Вызывает опасения используемый при описании ряда индикаторов термин "и других информационных источников". Каких именно источников? Как будет проверяться достоверность информации? Кроме того, индикатором предлагается сделать наличие нескольких "накопленных" предостережений. Но законодательством предусмотрены возражения на предостережения. Это право контролируемого лица, и орган обязан его рассмотреть. А в данном случае априори предполагается, что контролер непогрешим", - заметила она.

Также, по ее словам, "представляется не вполне некорректным" считать индикатором нарушения информацию об одностороннем отказе от исполнения обязательств по договору купли-продажи товара, тем более полученную из "других информационных источников". "Надеемся, что приказ будет значительно скорректирован. Напомним, что по данным нашего Индекса административного давления за 2020 год, Роспотребнадзор стал одним из немногих ведомств, которые уменьшили долю предупреждений в качестве меры воздействия: 13,8%, сокращение за год на 1,3 п. п. Поэтому усугублять контрольную активность, как нам кажется, совершенно не стоит", - заключила Рябова.

Позиция Роспотребнадзора

В пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на запрос ТАСС, сказали, что проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов "именно для целей его публичного обсуждения". Срок обсуждения заканчивается 9 ноября.

"Все поступившие предложения и замечания будут детально рассматриваться Роспотребнадзором. Обоснованные, конструктивные предложения и замечания, безусловно, будут учтены разработчиком. Более того, проект приказа также подлежит согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В этой связи, скорее всего, проект ведомственного нормативного правового акта будет еще дорабатываться с учетом всех представленных позиций как федеральных органов исполнительной власти, так и бизнес-сообществ, граждан. Помимо прочего, проект приказа подлежит оценке регулирующего воздействия", - уточнили в пресс-службе.