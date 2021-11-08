CNN: зарубежные хакеры взломали девять организаций, в том числе в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Иностранные хакеры, предположительно, причастны к взлому девяти организаций, занимающихся оборонной сферой, энергетикой, здравоохранением, технологиями и образованием. С таким утверждением выступила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные фирмы Palo Alto Networks, которая специализируется на вопросах безопасности. По меньшей мере одна из пострадавших организаций находится в США.

По версии телекомпании, специалисты в области кибербезопасности с помощью Агентства по национальной безопасности США фиксируют попытки хакеров заполучить информацию военных подрядчиков США и других источников, имеющих конфиденциальные сведения. Специалисты считают, что это тот вид кибершпионажа, с которым имели дело как нынешняя администрация США, так и сотрудники спецслужб во время президентства Дональда Трампа. Целью обнародования расследования является предупреждение других компаний о том, что они могут быть объектом деятельности взломщиков.

В нынешнем случае предполагаемые преступники завладели паролями, чтобы иметь долгосрочный доступ к соответствующим сетям, считает представитель Palo Alto Networks Райан Олсон. При таком развитии событий хакеры смогут перехватить конфиденциальную информацию, отправленную через электронную почту или хранящуюся в компьютерных системах. По утверждению компании, некоторые тактики взломщиков якобы совпадают с некоей китайской хакерской группой.