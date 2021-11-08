ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Навигация официально завершилась в Якутии с перевыполнением плана завоза грузов более чем на 10 тыс. тонн (1,1%). Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале регионального оперштаба.

"В Якутии официально завершилась навигация 2021 года. При плане завоза 1 143 тыс. тонн доставили 1 156 тыс. тонн грузов, тем самым перевыполнив его на 1,1%", - говорится в сообщении.

Во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозятся продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Отмечается, что из общего числа грузов 322,3 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов доставлено в арктические районы республики.

В оперштабе отметили трудности, возникшие из-за лесных пожаров, низкий уровень воды на реках Амга, Вилюй, Алдан, Яна и Колыма.

"Сегодня уже идет подготовка к зимним перевозкам жизнеобеспечивающих грузов автомобильным транспортом, что не менее сложно, чем летняя навигация. Им, как правило, сопутствуют обильные снегопады, наледи, метель, пурга и сильные морозы", - добавили в оперштабе. Ежегодно по зимникам перевозится порядка 700 тыс. тонн различных грузов.