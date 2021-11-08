"Известия": МЭР обсуждает с бизнес-сообществом возможность регулирования майнинга

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) считает, что майнинг вписывается в закрепленное в Гражданском кодексе РФ понятие предпринимательской деятельности и обсуждает с бизнес-сообществом возможность его нормативного регулирования. Об этом газете "Известия" сообщили в ведомстве.

"Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета", - отметили изданию в министерстве.

В МЭР уточнили, что предприниматели планируют представить конкретные проекты в этой сфере в ближайшее время. Заместитель директора Департамента развития цифровой экономики ведомства Алексей Минаев в беседе с "Известиями" подчеркнул, что отрасль добычи криптовалют - это "как раз та сфера, в которой и государство может получить свою выгоду в виде налогов, и люди могут легализовать свои доходы". По его словам, сферой также все больше интересуется крупный бизнес.

В Минэнерго, по данным газеты, поддержали идею официального признания майнинга предпринимательством. В ведомстве считают, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять, для бизнеса или личного потребления планируется нагрузка, поскольку она серьезно отличается для бытовых нужд и майнинга.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой указал на неясность принципов налогообложения майнинга. "Очевидно, надо присвоить майнингу ОКВЭД, определить порядок налогообложения и получать доходы от этого вида деятельности", - сказал он. Депутат также предложил подумать над повышенными тарифами на электроэнергию для майнеров, поскольку сейчас они платят за нее наравне с рядовыми потребителями. По его данным, большинство из них не уплачивает никаких налогов, однако крупные фермы хотели бы легализоваться.

В Банке России "Известиям" сообщили, что не поддерживают инициативы, "способствующие появлению денежных суррогатов". В Минфине отметили, что вопросы признания майнинга видом деятельности, "включая установление регуляторных особенностей, необходимо рассматривать в контексте формирования правовой базы в сфере обращения цифровых валют". В ФНС изданию не смогли разъяснить порядок налогообложения майнинговой отрасли.