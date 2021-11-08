Мишустин поручил доработать систему оценки локализации производства кранового оборудования

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил усовершенствовать систему оценки локализации производства кранового оборудования. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабмина со ссылкой на поручения, данные главой правительства по итогам поездки в Калининградскую область 21 октября.

"Минпромторг должен представить предложения о переходе на балльную систему оценки локализации в отношении кранового оборудования, а также об установлении в отношении такого оборудования трехлетнего срока действия заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в правительстве, Минпромторг вместе с Минфином и Федеральной антимонопольной службой при участии Минэкономразвития должны проработать вопрос распространения механизма квотирования и авансирования (до 30-50%) закупок кранового оборудования госведомствами и госкомпаниями. "Все это будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной краностроительной продукции на госзакупках", - пояснили в пресс-службе.

Как напомнили в кабмине, Мишустин в ходе поездки оценил новейшие разработки завода "Балткран", а также предприятий инновационного кластера радиоэлектронной промышленности "Технополис GS".