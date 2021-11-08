Минцифры ограничит возможность для РКН запрашивать данные по каждому абонентскому номеру

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует изменить порядок передачи данных о разговорах абонентов Роскомнадзору (РКН), в новом проекте постановления министерство предложило ограничить для ведомства возможность запрашивать информацию по каждому абонентскому номеру. Соответствующий проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Министерство продолжает работу над подзаконными актами, регулирующими предоставление операторами данных о корпоративных абонентах Роскомнадзору для мониторинга оборота "серых" сим-карт. В новом проекте постановления министерство уже ограничило для Роскомнадзора возможность запрашивать информацию по каждому абонентскому номеру. Часть информации Роскомнадзор сможет запрашивать только на основании судебного решения. Работа над актами будет продолжаться", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

В министерстве также добавили, что необходимо навести порядок на рынке "серых" сим-карт. "Важно навести порядок на рынке "серых" сим-карт, но при этом исключить предоставление избыточных данных операторами, а также соблюсти конституционные права граждан и обеспечить сохранность их персональных данных", - пояснили в Минцифры.

Ранее в Минцифры сообщали ТАСС, что необходимость передавать данные об абонентах в Роскомнадзор для борьбы с "серыми" сим-картами не нарушит тайну связи и не коснется содержимого звонков и сообщений пользователей. В министерстве отмечали, что новые меры направлены в первую очередь на борьбу с распространением "серых" сим-карт, в том числе распространяемых у торговых центров и в местах массового скопления людей. Там добавляли, что в России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные.

В марте на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован для общественного обсуждения проект постановления правительства, который устанавливает состав, порядок и сроки предоставления мобильными операторами в Роскомнадзор информации, необходимой для мониторинга соблюдения ими обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица либо индивидуального предпринимателя.

В частности, в документе речь шла о таких сведениях, как ФИО, паспортные данные абонента, наименование организации, ее реквизиты, факты передачи текстовых и мультимедийных сообщений и голоса в сети и другие. Согласно пояснительной записке к проекту, его положения направлены в том числе на исключение случаев распространения "серых" идентификационных модулей.