Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,69%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,69%, до 4 203,65 пункта, индекса РТС - на 0,5% до 1 857,38 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи продолжил расти и составил 4 208,7 пункта (+0,81%), индекс РТС увеличился до 1 858,38 пункта (+0,56%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличивалась на 0,94% - до $83,52 за баррель. Фьючерс на WTI вырос на 1,02% и торгуется на уровне $82,1 за баррель.