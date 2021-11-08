Кабмин определил перечень проектов по комплексному развитию Сочи

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило распоряжение о начале работ по комплексному развитию Сочи, всего в план включены 27 мероприятий по улучшению городской инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.

"Подписано распоряжение правительства, которое дает старт началу работ по комплексному развитию Сочи", - сказал он.

Глава кабмина добавил, что уже определен перечень приоритетных проектов, всего их 27. "За восемь лет предлагается обустроить, отремонтировать и существенно улучшить городскую инфраструктуру", - пояснил премьер.

Питьевая вода и благоустройство набережной

В первую очередь речь идет об обновлении свыше 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства. "Их модернизация позволит обеспечить жителей и гостей Сочи качественной питьевой водой круглый год", - рассказал Мишустин. Он обратил внимание на то, что сейчас городские сети водоотведения изношены более чем на 70%.

Кроме того, предлагается подвести необходимую инженерную инфраструктуру к земельным участкам, которые были выделены многодетным семьям. Планируется помочь им решить проблемы со снабжением водой и канализацией, чтобы "обеспечить нормальной инфраструктурой более 460 многодетных семей".

"Также в комплексный план включены мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройству центральной приморской набережной, ремонту гидротехнических объектов и укреплению берегов", - перечислил председатель правительства. Это позволит открыть для людей новые пляжные территории, отметил он.

В кабмине рассчитывают, что эти решения повысят туристическую привлекательность Сочи, помогут сберечь окружающую среду. "А главное - сделают отдых там более комфортным и безопасным. Регион же получит новые рабочие места, в том числе в индустрии гостеприимства", - резюмировал Мишустин.