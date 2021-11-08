Выручка резидентов частного индустриального парка на Ставрополье превысила 6 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Выручка резидентов первого краевого частного индустриального парка "Мастер" в Ставрополе за пять лет превысила 6 млрд рублей. Инвесторы вложили в развитие производств более 600 млн рублей, сообщил в понедельник ТАСС глава города Иван Ульянченко.

"На площадях Ставропольского краевого индустриального парка "Мастер" успешно трудятся 111 резидентов. <…> Инвестиции резидентов парка за период его работы составляют 635,8 млн руб. Выручка резидентов за период работы парка составила более 6 млрд рублей", - сказал он.

Большинство резидентов индустриального парка - малые и средние предприятия, которые создали за пять лет более 880 рабочих мест. Создание парка проходило в три этапа с 2016 года, площадь производственных площадей превышает 100 тыс. кв. метров.

"Суммарный объем вложений управляющей компании в инфраструктуру парка за период с 2015 года по 2020 год составил 647 млн рублей. Суммарный объем государственных вложений за этот же период - 710,2 млн рублей", - добавил Ульянченко.

СКИП "Мастер" открылся в Ставрополе в 2016 году на базе завода "Автоприцеп-КАМАЗ" как первый в крае частный индустриальный парк. Впервые при создании площадки в регионе использовалась и технология "браунфилд" (создание на основе существующей производственной площадки).