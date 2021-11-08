Гендиректор "Уральских авиалиний" считает завышенными зарплаты пилотов Superjet

ТАСС, 8 ноября. Зарплаты пилотов самолетов Superjet выше, чем у их коллег, пилотирующих воздушные суда Airbus, сообщил в интервью РБК генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

"Наша позиция такова - каждый готовит для себя летчиков сам. А устанавливать благодаря субсидиям дикую зарплату для пилотов Superjet - выше, чем на Airbus, - это плохо. Деньги нужно зарабатывать трудом, тогда будешь их ценить. В логике мировой гражданской авиации всегда было так - чем больше пассажировместимость самолета, тем больше получают его пилоты, а не наоборот", - сказал Скуратов, отвечая на вопрос издания о том, что авиакомпания Red Wings переманивает персонал "Уральских авиалиний" хорошими зарплатами.

По его словам, в Red Wings "хорошие ребята, которые эксплуатируют самолеты, получая на них хорошие дотации". "Они летают на других трассах, на которых мы не летали и летать не будем", - отметил он.

"Уральские авиалинии" - один из крупнейших российских авиаперевозчиков. География полетов насчитывает более 200 направлений.