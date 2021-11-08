Лукашенко заявил о разнице в условиях работы с предприятиями РФ из-за налогового маневра

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии проблем, связанных с сохранением разницы в условиях работы белорусских и российских предприятий в контексте налогового маневра в нефтяной сфере России.

"Разница все-таки у нас здесь есть еще (в условиях функционирования белорусских и российских предприятий - прим. ТАСС). И налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть. И какова эта разница в условиях хозяйствования в Союзном государстве?" - задал он вопрос на встрече с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко поинтересовался у них поставками сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, ситуацией на фоне вводимых Западом санкций, обсуждались условия функционирования предприятий республики в Союзном государстве.

"Поставки нефти на наши НПЗ, источники поставок. Есть ли здесь проблемы?" - обозначил тему глава государства. Он подчеркнул, что именно в сфере поставок и реализации нефтепродуктов Запад пытается "расшатать" Белоруссию.

Как проинформировал Лукашенко Рыбаков, в этом году обеспечена стабильная работа всех организаций, входящих в состав концерна "Белнефтехим". "Обеспечен положительный темп объемов промышленного производства, при этом мы не работаем на склад, а выгружаем свою продукцию на экспорт. Даже удельный вес остатков снижается по сравнению с началом текущего года", - сказал руководитель концерна.

В июле пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявляла, что президенты Белоруссии и России 13 июля договорились о компенсации Минску потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере РФ. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что Белоруссия получит кредитную поддержку России в связи с ним.

С 3 июня США возобновили санкции против белорусских предприятий, под них попали девять компаний нефтехимического сектора, в том числе НПЗ "Нафтан". В мае премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что поставки российской нефти на НПЗ республики идут в штатном режиме в соответствии с контрактами, санкции США на них не влияют.