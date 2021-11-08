Ozon договорился о строительстве складского комплекса в Ленобласти

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ozon и PST-Development договорились о строительстве складского комплекса на 135 тыс. кв. м в поселке Бугры Ленинградской области по модели built-to-suit, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на трех источников на рынке недвижимости.

По их словам, после завершения работ объект передадут онлайн-ритейлеру в долгосрочную аренду.

В компании газете сообщили, что намерены в перспективе открыть новые складские комплексы в Ленобласти в дополнение к объекту в Буграх.

Новый склад позволит компании обрабатывать 250-300 тыс. заказов в день, отмечает партнер Data Insight Федор Вирин.

По оценке руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Ильи Князева, инвестиции в строительство склада составят 6,7-7 млрд рублей.

С учетом приобретения земли и роста себестоимости строительства стоимость объекта будет близка к 8 млрд рублей, считает руководитель петербургского офиса JLL Андрей Амосов.