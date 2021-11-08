Росприроднадзор выявил почти 3 тыс. нарушений в ходе проверок 21 предприятия в Арктике

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Росприроднадзор с начала 2020 года выявил 2 850 нарушений в ходе проверок объектов 21 предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей в Арктической зоне РФ. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем Instagram.

"Проверки идут с прошлого года, их результаты мы публикуем. К сожалению, еще ни разу не было так, чтобы мы пришли на объект и не обнаружили нарушений. Так что всем компаниям не мешало бы заняться инвентаризацией собственных объектов", - отметила Радионова.

По ее словам, проверки продлятся как минимум до конца 2021 года. "В июле сроки мероприятий сократили до 10 дней, что осложнило нашу работу ввиду удаленности большинства объектов. Но контроль мы не ослабили и не планируем", - добавила глава ведомства.

Как следует из публикации главы Росприроднадзора, в 2020 году ведомство проверило 13 предприятий в Арктике: "дочек" "Норникеля" - "Норильсктрансгаз", "НТЭК", "Норильскгазпром" и "Таймырскую топливную компанию", дочернюю компанию ТГК-1 - "Мурманскую ТЭЦ", "Транснефть - Сибирь", "Пурнефть", "Новатэк - Таркосаленефтегаз", "РН - Ванкор", "дочек" "Лукойла" - "Лукойл - Коми" и "Варандейский терминал", СП "Газпром нефти" и "Роснефти" - "Мессояханефтегаз", а также компанию "Мурманэнергосбыт".

В 2021 году Росприроднадзор проверил еще 8 предприятий: "ННК - Печоранефть", "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз", "Газпромнефть - Ямал", "РН - Пурнефтегаз", "Башнефть - полюс" (совместно владеют "Лукойл" и "Роснефть"), СП "Зарубежнефти" и вьетнамской PetroVietnam - "Русвьетпетро", "ТГК-2" и "Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных".