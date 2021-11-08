В Белоруссии заявили, что сохраняют поставки нефтепродуктов на Украину без изменений

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Белоруссия сохраняет объемы поставок нефтепродуктов на украинский рынок, так как для этого не существует каких-либо ограничений. Об этом в понедельник сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Мы как поставляли, так и поставляем наши нефтепродукты на украинский рынок. И, в принципе, каких-либо препятствий или иных аспектов не существует. Как говорится, бизнес и только", - приводит его слова агентство БелТА. Как подчеркнул Рыбаков, "все, что ложится в экономику и эффективность, все туда поставляется".

Вместе с тем он добавил, что определенная турбулентность в политической сфере белорусско-украинских отношений есть, однако в настоящий момент она не сказывается на этих поставках. Рыбаков не раскрыл их объемы, лишь отметив: "Не меньше точно. Далеко не меньше".