"Опора России": потери МСП в регионах с QR-кодами в нерабочие дни достигали 25%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Падение выручки малых и средних предпринимателей (МСП) в регионах, на объектах которых уменьшили наполняемость и ввели систему QR-кодов, в нерабочие дни составило до 25%. Такое мнение в понедельник ТАСС высказал президент "Опоры России" Александр Калинин.

"[Предприниматели] понесли [потери] там, где вообще было запрещено работать ряду отраслей. <…> Был ряд регионов, где нельзя было работать общепиту и так далее. <…> Там, где было разрешено работать с учетом QR-кодов и заполняемости, в принципе потери составили до 25%", - сказал он.

По мнению Калинина, потери МСП восполнимы, учитывая, что пострадавшие отрасли получат безвозвратные субсидии в размере одного МРОТ на сотрудника. Кроме того, многие предприятия уже начали оформлять кредиты под 3% (программа ФОТ 3.0, - прим. ТАСС), отметил он.

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Он поручил правительству реализовать меры поддержки бизнеса в связи антиковидными ограничениями. Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, а также ввести единовременные гранты в объеме 1 МРОТ на одного занятого.