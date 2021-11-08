"Единая Россия" предложила вдвое увеличить расходы бюджета на жилье для инвалидов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" намерена предложить поправку об увеличении минимум вдвое расходов федерального бюджета на обеспечение жильем инвалидов, вставших в очередь до 2005 года. Об этом в понедельник сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе обсуждения с участием председателя "Единой России" Дмитрия Медведева поправок в проект бюджета ко второму чтению.

По словам Кузнецовой, в проекте бюджета на ближайшие три года необходимо пересмотреть ряд расходов. "Одним из серьезнейших вопросов, как мы считаем, является вопрос обеспечения жильем инвалидов, вставших на очередь еще до 2005 года. По данным Счетной палаты, темп предоставления жилых площадей настолько низкий, что количество людей, которые, так скажем, решили свой квартирный вопрос, вдвое меньше, чем людей, которые утратили это право", - сказала парламентарий.

Кузнецова напомнила, что президентом РФ Владимиром Путиным дано поручение к 1 января 2025 года выполнить взятые регионами обязательства по обеспечению жильем инвалидов данной категории. "Но сейчас в проекте бюджета на эти цели заложено в общей сложности 5,6 млрд рублей из расчета на три года, - указала вице-спикер. - Мы предлагаем увеличить [расходы] как минимум вдвое".

"Это позволит дополнительно обеспечить жильем еще несколько тысяч людей с особенностями развития", - резюмировала Кузнецова.