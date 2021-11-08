Выращивание товарной рыбы за девять месяцев выросло на 15%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Выращивание товарной рыбы и морепродуктов в России за девять месяцев 2021 года выросло на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 273,5 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Производство товарной аквакультуры в России по итогам III квартала 2021 года выросло на 15% и достигло 273,5 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

По данным ведомстве, в структуре производства почти 45% приходится на лососевые (семга, форель) - за девять месяцев объем выращивания составил почти 120 тыс. тонн, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошедшего года. Производство карповых занимаете второе место по объему - 51,2 тыс. тонн (+9% к 2020 году). Выращивание осетровых увеличилось на 20% - до 4,65 тыс. тонн.

Основной вклад в общий объем производства вносят рыбоводы Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов. Так, за девять месяцев 2021 года в СЗФО выращено 110 тыс. тонн рыбы - на 30% больше уровня 2020 года, в ЮФО - 57,7 тыс. тонн (+1,4%), в ДФО - 56 тыс. тонн (+16%). В Северо-Кавказском федеральном округе объем производства составил 19,7 тыс. тонн, в Центральном - 15,2 тыс. тонн, в Приволжском - 6,6 тыс. тонн, в Уральском - 5,1 тыс. тонн.

В число регионов с наиболее высокими объемами производства входят Мурманская область (66,7 тыс. тонн), Приморский край (55,9 тыс. тонн), Республика Карелия (30,4 тыс. тонн), Краснодарский край (19 тыс. тонн), Ростовская область (17,7 тыс. тонн), Астраханская область (15,8 тыс. тонн), Ленинградская область (10,7 тыс. тонн), Республика Дагестан (7,7 тыс. тонн), Ставропольский край (4,6 тыс. тонн), Республика Крым (4,3 тыс. тонн).