Малый бизнес из 28 отраслей сможет получить кредиты по ставке не выше 8,5%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский малый и средний бизнес из 28 пострадавших отраслей сможет получить льготное финансирование по ставке не выше 8,5% годовых по новой программе Банка России и Корпорации МСП. Об этом говорится в материалах на сайте корпорации.

"Процентная ставка по кредиту для заемщика - до 8,5% годовых. Цели льготных кредитов: инвестиционные и пополнение оборотных средств (в том числе для торговых предприятий)", - отмечается в материалах.

Размер кредита составит от 3 млн до 1 млрд рублей (до 4 млрд рублей на одного заемщика); до 500 тыс. рублей - при предоставлении кредита на организацию и (или) развитие бизнеса в части пополнения оборотных средств и финансирования текущей деятельности индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Сроки кредита определяются банком.

Также предприниматели могут реструктурировать и рефинансировать уже имеющийся кредит по более низкой ставке, уточняется в документах корпорации.

В программе участвуют 60 уполномоченных банков. Она продлится до 30 декабря.