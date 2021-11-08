Рост общего объема доходов бюджета прогнозируется на 2% на Ставрополье в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья прогнозируют рост общего объема доходов краевого бюджета на 2% в 2022 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

"В 2022-2023 годах ожидается увеличение доходов краевого бюджета. <…> Общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 145 929 476,54 тыс. рублей. Прогнозируемый объем доходов краевого бюджета на 2022 год по сравнению с показателями на 2021 год <…> увеличивается на 2 986 236,58 тыс. рублей или на 2,09%", - говорится в документе, опубликованном на сайте Думы Ставропольского края.

В 2022 году в регионе прогнозируется рост поступлений налоговых и неналоговых доходов на 5,82% по сравнению с показателями, установленными на 2021 год. В денежном выражении прогнозное увеличение составит порядка 4,2 млрд рублей.

В пояснительной записке отмечается, что формирование доходной части краевого бюджета осуществляется исходя из прогнозов главных администраторов доходов и параметров базового варианта прогноза социально-экономического развития Ставропольского края, основных направлений бюджетной и налоговой политики края и оценки поступлений доходов в краевой бюджет в 2021 году.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023 - 2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы. Превышение расходов над доходами в 2022 году прогнозируется в размере 5 млрд 816 млн рублей, прогнозный дефицит бюджета составляет 3,8% от расходов.