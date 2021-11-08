Эксперт: доставка в нерабочие дни обеспечила лишь до 20% мощности ресторанов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Работа на доставку в период нерабочих дней в регионах России смогла обеспечить лишь до 20% обычной мощности гастрономических ресторанов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

"Гастрономические рестораны, за исключением пиццерий, суши-баров и бургерных, больше потеряли от работы в формате доставки. Средняя доставка составляла 8-10% от обычной мощности работающего заведения. При таких показателях держать ресторан открытым, конечно, совершенно невыгодно. Некоторые коллеги умудрились дотянуть доставку до 20%, но и этот результат, по сути, ничего не дал - при полностью закрытом ресторане денег они сохранили бы больше", - сказал он.

По словам Миронова, гастрономические рестораны, которые работали по системе QR-кодов без закрытия залов, понесли "убытков гораздо меньше". При этом "проработать на "куарах" несколько месяцев в долгосрочной перспективе рестораны сегодня просто не смогут, и многие в этом случае, скорее всего, примут решение о закрытии и банкротстве, просто не видя перспектив возвращения к нормальной жизни", добавил он.

Нерабочие дни в России продлились с 30 октября по 7 ноября. Решение было принято, чтобы остановить рост заболеваемости ковидом. С 8 ноября режим продлили в пяти российских регионах - Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.