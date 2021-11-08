Поддержку АПК увеличат на Ставрополье на 28% в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Господдержка агропромышленного комплекса (АПК) в Ставропольском крае в 2022 году превысит 5,9 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту закона о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Объем поддержки по сравнению с 2021 годом будет увеличен на 28%.

"На реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" с учетом общих подходов предлагается направить в 2022 году 5 921 434,35 тыс. рублей. Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2022 году по сравнению с объемами на 2021 год <…> увеличены на 1 367 451,73 тыс. рублей", - говорится в документе.

На поддержку растениеводства на Ставрополье планируется направить в 2022 году более 2 млрд рублей. Подпрограмма включает в себя финансирование производства зерна и овощей в регионе, субсидии на поддержку элитного семеноводства, развитие плодоводства, виноградарства, питомниководства, хлопководства и так далее.

Подпрограмма "Развитие животноводства" предполагает финансирование 980 млн рублей в 2022 году. Она предусматривает господдержку племенного животноводства, молочного скотоводства, овцеводства и мясного скотоводства, птицеводства, аквакультуры и так далее.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы. Превышение расходов над доходами в 2022 году прогнозируется в размере 5 млрд 816 млн рублей, прогнозный дефицит бюджета составляет 3,8% от расходов.